Причиненный собственнику материальный ущерб составил 31 000 рублей.

В конце апреля в дежурную часть ОМВД России по Александровскому району обратился местный житель 1955 г.р., сообщивший о пропаже имущества из его дачного дома. Неизвестный проник внутрь и похитил несколько моторов, самогонный аппарат, электрические самовары и прочее имущество на сумму 31 000 рублей.Полицейским собственник рассказал, что в течение нескольких месяцев на посещал дом, потому не мог сказать точно, когда пропало имущество.В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по подозрению в причастности к совершению кражи задержали 31-летнего местного жителя.Мужчина, проживающий в одном из соседних домов, знал, что хозяина нет и воспользовался моментом. Похищенным он распорядился по своему усмотрению.Следственным отделом ОМВД России по Александровскому району в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище).