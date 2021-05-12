Во Владимирской области за сутки выявлено 53 случая заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. Во Владимире ковид подтвердился у 11 человек. Ещё 6 жителей ..

Во Владимирской области за сутки выявлено 53 случая заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. Во Владимире ковид подтвердился у 11 человек. Ещё 6 жителей подхватили опасную инфекцию в Гусь-Хрустальном, по 5 - в Муромском, Александровском, Кольчугинском и Петушинском районах. По 4 человека заразились в Ковровском и Камешковском, 3 - в Киржачском, 2 - в Суздальском, по 1 - в Судогодском, Меленковском и Селивановском районах. Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 32 583 случая Covid-19.