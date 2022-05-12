12 мая Алина Кабаева отмечает 39-летие. Долгие годы известная всему миру спортсменка тщательно скрывает свою личную жизнь, вокруг которой ходят различные слухи. Но так было не всегда. 20 лет назад Алина была готова кричать о своих чувствах к любимому человеку на каждом шагу, однако ничем хорошим это не закончилось...

12 мая Алина Кабаева отмечает 39-летие. Долгие годы известная всему миру спортсменка тщательно скрывает свою личную жизнь, вокруг которой ходят различные слухи. Но так было не всегда. 20 лет назад Алина была готова кричать о своих чувствах к любимому человеку на каждом шагу, однако ничем хорошим это не закончилось...К своим 39 годам Алина успела пережить многое. Она стала абсолютной чемпионкой и настоящей звездой художественной гимнастики, проявила себя как общественный и политический деятель, создала собственный благотворительный фонд. Увы, в жизни спортсменки были не только взлеты, но и падения. Кабаева допускала серьезную ошибку на Олимпиаде, сталкивалась с дисквалификацией после допинг-скандала и горько жалела о том, что откровенничала с журналистами. Последняя ошибка в свое время обошлась ей очень дорого.Первые серьезные отношения Алины закрутились в начале нулевых. По крайне мере, до тех пор девушка не говорила о личной жизни. В возрасте 19 лет спортсменка встретила капитана милиции Шалву Муселиани и буквально потеряла голову от любви.Первое время гимнастке удавалось оберегать отношения от посторонних глаз, но прятать чувства оказалось нелегко. В какой-то момент Кабаева решилась на публичное откровение, а позже сильно об этом пожалела. Тогда о ее личной жизни не заговорил только ленивый.Злые языки, как это часто бывает, не позволили влюбленным наслаждаться тихим счастьем. Спортсменка и правоохранитель оказались под прицелами камер, а журналисты то и дело раскапывали новые детали их отношений для разоблачающих материалов. В какой-то момент слухи привели к громкому скандалу, который стоил Шалве карьеры.Сначала сплетники судачили, что Муселиани состоит в браке и растит дочку. Хотя с женой мужчина на тот момент уже не жил. А позже появились слухи, якобы милиционер подарил возлюбленной дорогой автомобиль. Вскоре после этого началась проверка доходов мужчины, а он был вынужден подать рапорт об увольнении. К слову, ничего подозрительного так и не нашли.Шокированная происходящим Алина в тот момент обрушила на сплетников весь свой гнев. Гимнастка заявила о предстоящей свадьбе и попросила, чтобы их с возлюбленным оставили в покое. Увы, долгожданное торжество так и не состоялось. В 2006 году Кабаева объявила о разрыве с Муселиани и окончательно спрятала свою личную жизнь от посторонних глаз. С 2015 года на безымянном пальце спортсменки не раз замечали обручальное кольцо, но вопросы о замужестве она по-прежнему оставляет без ответа.