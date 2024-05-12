Профессиональный рост или семья? Что выбирают жительницы Владимира?
В современном обществе...
Профессиональный рост или семья? Что выбирают жительницы Владимира?
В современном обществе жизненные ориентиры женщин стремительно меняются.
Всероссийский центр изучения общественного мнения выяснил, что за последние три десятилетия взгляд российского общества (владимирцев, в том числе) на приоритеты женщин сильно изменился:
- 26% считают, что для современной женщины семья важнее всего.
- 53% ответили в пользу равенства приоритетов для женщин и семьи, и работы.
- 14% говорят о том, что работа становится важнее семьи.
Такие изменения во взглядах граждан могут быть вызваны несколькими факторами:
- Современное общество стало более «индивидуалистичным», и женщины, как и мужчины, стремятся реализовать свой профессиональный потенциал.
- Изменилась ситуация на рынке труда. В современном мире все больше женщин получают высшее образование, открывают свой бизнес, занимают руководящие посты и ведут публичную деятельность. Стираются грани между исключительно мужскими и женскими профессиями.
- На изменение отношения россиян к приоритетам женщин могут влиять и глобальные тренды: идеалы гендерного равенства и признания важности самоопределения женщин. И, кажется, изменилось соотношение между предложением и спросом на труд в пользу спроса.
Но что говорят сами женщины? ВЦИОМ рассказали: 61% считают, что им важны и семья, и работа. Любопытна, что такая позиция укрепляется с возрастом и достигает максимума сторонников. В то время как мужчины всех возрастов чаще женщин связывают их жизненные приоритеты с семьей.
Продвижение по карьерной лестнице зависит от половой принадлежности?
47% россиян считают, что мужчины быстрее получают желаемое повышение. Трудности, с которыми могут сталкиваться женщины при продвижении по службе, описывают как «стеклянный потолок», «липкий пол», «сломанная ступень», «штраф за материнство» и другие термины.
О равных шансах мужчин и женщин сегодня говорят 42% наших сограждан. И только 6% россиян полагают, что женщины имеют больше шансов достичь карьерных высот.
Родители требуют от дочери только «удачно выйти замуж»?
Сегодня будущее девочек-подростков родители чаще связывают с наличием хорошей работы (63%), нежели с удачным замужеством (20%).
Важно отметить, что опрос ВЦИОМ, проведенный в 1990 году показал, что большинство россиян связывало будущее своих дочерей преимущественно с удачным замужеством (65%), и только 16% указали на хорошую работу.
Такие кардинальные перемены свидетельствуют о постепенной трансформации российского общества. Отметим, что такие взгляды разделяют как мужчины, так и женщины.
Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений