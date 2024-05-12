Профессиональный рост или семья? Что выбирают жительницы Владимира? В современном обществе...

Профессиональный рост или семья? Что выбирают жительницы Владимира?В современном обществе жизненные ориентиры женщин стремительно меняются.Всероссийский центр изучения общественного мнения выяснил, что за последние три десятилетия взгляд российского общества (владимирцев, в том числе) на приоритеты женщин сильно изменился:- 26% считают, что для современной женщины семья важнее всего.- 53% ответили в пользу равенства приоритетов для женщин и семьи, и работы.- 14% говорят о том, что работа становится важнее семьи.Такие изменения во взглядах граждан могут быть вызваны несколькими факторами:- Современное общество стало более «индивидуалистичным», и женщины, как и мужчины, стремятся реализовать свой профессиональный потенциал.- Изменилась ситуация на рынке труда. В современном мире все больше женщин получают высшее образование, открывают свой бизнес, занимают руководящие посты и ведут публичную деятельность. Стираются грани между исключительно мужскими и женскими профессиями.- На изменение отношения россиян к приоритетам женщин могут влиять и глобальные тренды: идеалы гендерного равенства и признания важности самоопределения женщин. И, кажется, изменилось соотношение между предложением и спросом на труд в пользу спроса.Но что говорят сами женщины? ВЦИОМ рассказали: 61% считают, что им важны и семья, и работа. Любопытна, что такая позиция укрепляется с возрастом и достигает максимума сторонников. В то время как мужчины всех возрастов чаще женщин связывают их жизненные приоритеты с семьей.Продвижение по карьерной лестнице зависит от половой принадлежности?47% россиян считают, что мужчины быстрее получают желаемое повышение. Трудности, с которыми могут сталкиваться женщины при продвижении по службе, описывают как «стеклянный потолок», «липкий пол», «сломанная ступень», «штраф за материнство» и другие термины.О равных шансах мужчин и женщин сегодня говорят 42% наших сограждан. И только 6% россиян полагают, что женщины имеют больше шансов достичь карьерных высот.Родители требуют от дочери только «удачно выйти замуж»?Сегодня будущее девочек-подростков родители чаще связывают с наличием хорошей работы (63%), нежели с удачным замужеством (20%).Важно отметить, что опрос ВЦИОМ, проведенный в 1990 году показал, что большинство россиян связывало будущее своих дочерей преимущественно с удачным замужеством (65%), и только 16% указали на хорошую работу.Такие кардинальные перемены свидетельствуют о постепенной трансформации российского общества. Отметим, что такие взгляды разделяют как мужчины, так и женщины.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений