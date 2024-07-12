Цена входного билета на День огурца в Суздале повысилась в связи с расширением программы. Об этом «Шестому каналу» рассказали в главном музее области. 13 июля в древнем городе пройдет
Цена входного билета на День огурца в Суздале повысилась в связи с расширением программы. Об этом «Шестому каналу» рассказали в главном музее области. 13 июля в древнем городе пройдет ежегодный гастрономический праздник. Согласно сайту Владимиро-Суздальского музея-заповедника, цена входного билета составляет 1000 рублей. Причем в прошлом году, судя по информации в открытых источниках, билет стоил 600