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<a href="https://33live.ru/novosti/12-07-2024-1000-rublej-za-den-ogurca-pochemu-cennik-na-prazdnik-v-suzdale-stal-kusatsya.html" target="_blank">1000 рублей за День огурца: почему ценник на праздник в Суздале стал кусаться?</a> - Цена входного билета на День огурца в Суздале повысилась в связи с расширением программы. Об этом «Шестому каналу» рассказали в главном музее области. 13 июля в древнем городе пройдет