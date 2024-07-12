Артёму Маркину присвоят звание почётного гражданина Владимирской области Члены региональной...

Артёму Маркину присвоят звание почётного гражданина Владимирской областиЧлены региональной комиссии приняли единогласное решение - присвоить руководителю Центра классической музыки, главному дирижеру Губернаторского симфонического оркестра Артёму Маркину звание почётного гражданина Владимирской области. Посмертно. Напомню, маэстро не стало в марте этого года.Артема Маркина называли "музыкальной душой и сердцем Владимира". В 1998-ом он создал и возглавил Владимирский губернаторский симфонический оркестр, став самым молодым главным дирижёром России.Артём Эдуардович - вдохновитель и автор многих ярких музыкальных проектов, которые прославили область. В их числе - известная всей стране "Музыкальная экспедиция".Артём Маркин трудился до последнего дня, в течение нескольких лет превозмогая тяжёлую болезнь, не дожив меньше трех месяцев до своего 55-летия.