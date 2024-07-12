Что такое звездопады, и какие “метеорные потоки” смогут наблюдать владимирцы в июле 2024...

Что такое звездопады, и какие “метеорные потоки” смогут наблюдать владимирцы в июле 2024 года?Звездопад — это явление, при котором с неба «падают» звёзды. На самом деле это не звёзды, а метеоры — небольшие космические тела, которые попадают в атмосферу Земли и сгорают в ней. Это происходит, когда Земля пересекает орбиту кометы или остатки её хвоста. В пресс-службе “Star Walk 2” рассказали, как увидеть звездопад.В июле 2024 года владимирцы смогут наблюдать звездопад Южные дельта-Аквариды. Чтобы получше разглядеть его, нужно выбрать место с минимальной засветкой от городских огней. Лучше всего наблюдать за явлением вдали от населённых пунктов, где небо темнее. Нужно найти открытое пространство, откуда хорошо просматривается горизонт. Важно помнить, что для наблюдения за звёздами необходимо использовать безопасные способы освещения.Лучшее время для наблюдения за звездопадом — тёмная ночь вдали от городского освещения. В Северном полушарии самый яркий метеорный поток можно наблюдать в августе, он называется Персеиды В 2024 году метеорный поток Персеиды активен с 17 июля по 24 августа. Вы можете наблюдать его в любой день в течение этого периода времени. Максимальное количество метеоров будет видно 12 августа, когда поток достигнет своего пика.Самый известный звездопад в году — Геминиды — приходится на середину декабря. Однако звездопады происходят регулярно в течение всего года.Для наблюдения за звездопадами не нужны никакие специальные приборы, только терпение и ясное небо. Если повезёт, вы сможете увидеть падающую звезду и загадать желание!Фото: Fusion Brain - платформа для генерации изображений