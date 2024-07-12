Смотрите Вести в 9.00: пироги с вишней, вишневая ярмарка и просто песни о вишне Спасательный...

Смотрите "Вести" в 9.00: пироги с вишней, вишневая ярмарка и просто песни о вишнеСпасательный хозвзвод- Поисково-спасательный отряд по благоустройству. Почему в Коврове муниципальных спасателей заставляют пилить деревья и чистить ливнёвки? И как это сказывается на их основных обязанностях?Ягодный праздник- Пироги с вишней, вишневая ярмарка и просто песни о вишне. Городской праздник "Владимирская вишня" - уже в эти выходные. Расскажем о программе.Юные разведчики- Скауты в Суздале. Там проходит слет молодых лидеров России в рамках молодежного православного форума "Покров".