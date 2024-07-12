В городе Петушки неравнодушный сосед спас детей на пожаре Вечером, 11 июля 2024 года в городе...

В городе Петушки неравнодушный сосед спас детей на пожареВечером, 11 июля 2024 года в городе Петушки на улице Московской произошел пожар в квартире трёхэтажного кирпичного дома.На место пожара незамедлительно прибыли пожарно-спасательные подразделения.Сотрудники МЧС обошли квартиры, эвакуировали людей из подъезда: 10 человек, в том числе 2 детей, и оперативно ликвидировали огонь на площади 20 квадратных метров. Пострадали внутренняя отделка и имущество в квартире, сообщили в пресс-службе МЧС по Владимирской области.Позже стало известно, что до приезда пожарных двоих детей из горящей квартиры спас неравнодушный сосед - Дмитрий Рогов.По информации дознавателей МЧС России, девочка 12 лет и мальчик 5 лет остались дома одни. Мама была на работе, папа – в больнице. Огонь стремительно распространился по квартире и быстро отрезал детям путь к эвакуации через дверь.Не имея возможности добраться к двери и выйти на улицу, дети выбежали на балкон и стали кричать. Из соседней квартиры их услышал мужчина. Он вытащил детейна свой балкон и вывел на улицу, таким образом спас жизни детей.К сожалению, девочка успела получить ожоги и была госпитализирована в областную детскую клиническую больницу.Предварительная причина пожара – аварийный режим работы электрооборудования или электроприборов и неосторожное обращение с огнём.К ликвидации пожара привлекались 19 человек личного состава и 7 единиц техники.Главное управление МЧС России напоминает: научите детей правилам пожарной безопасности в быту, расскажите про правила пользования электроприборами, выучите телефон пожарной охраны 01 или 101, не оставляйте детей одних без присмотра!Фото: пресс-служба МЧС по Владимирской области