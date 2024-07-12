Суд признал мужчину виновным в осуществлении незаконного оборота контрафактной алкогольной и табачной продукции.

По информации пресс-службы Следственного комитета Владимирской области, осуждённый с ноября 2020 года закупал для продажи сигареты и алкоголь. Вся продукция хранилась в двух гаражных боксах.В середине зимы 2024 года сотрудники УФСБ конфисковали около 3,7 тысяч ёмкостей с алкоголем и около 3400 пачек табачных изделий. Суммарно стоимость товаров составила 1,7 миллиона рублей.Суд вынес решение о виновности мужчины. Ему назначили наказание в виде штрафа суммой 400 тысяч рублей. Все нелегальные товары вскоре утилизируют.