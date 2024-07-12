Жители старинного села Суромна Владимирской области приступили к реализации собственного проекта...

Жители старинного села Суромна Владимирской области приступили к реализации собственного проекта благоустройстваЧем же привлекательна Суромна сегодня? - расскажет Татьяна ВоронцоваЗнакомство с Суромной начинается с ее главной достопримечательности. И хоть село старинное, церковь появилась здесь довольно поздно - рассказывает Татьяна. 320 лет назад. Названа в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы. Первоначально была деревянной. Кирпичная - с конца 19 века.Татьяна Лысова, экскурсовод:- Найден в архивах проект Епархиального архитектора Николая Корицкого от 1891 г. Видно как долго приступали к строительству, освещение в 1900. Строительство шло сложно, построена в псевдорусском стиле.В 30-е годы храм закрыли. И к 70-м он пришел к полному запустению и разрушению. Восстановление началось в 2000-е.Благодаря местному жителю Алексею Герасимовичу Кашеварову. Увидел разрушающийся храм , продал дом в Суздале и вложил вырученные средства в реставрацию. Алексей Герасимович на девятом десятке лет и сам помогал поднимать храм из руин. Необычная конструкция кровли - его личная разработка.- Смотрите какая здесь оригинальная конструкция купола, ее предложил Кошеваров. Вместо каменного барабана- металлическая конструкция. собрана на земле- а краном установлена на колокольню. Удешевило работу и упростила их.Вот такую память оставил о себе в Суромне Алексей Кашеваров. Благотворитель наших дней, щедрой души человек.Татьяна Лысова, экскурсовод:- Самым красивым домом на Школьной - дом Павла Курина. Он был уроженцем села Красного. Занимался отхожими промыслами...Поднялся... и построил дом здесь. в селе Суромна. Умер он после революции, узнав что заказчик его сбежал. Не расплатившись. С ним случился сердечный приступ.Дом Курина до сих пор принадлежит потомкам старинного купеческого рода. Это своего рода артефакт из недалекого прошлого. Украшает и современные открытки Суромны. Школьной улица названа тоже не случайно - связана с этим зданием - сельской школой. Построена Павлом Савиновым - первым председателем сельсовета Боголюбовской волости, Владимирского уезда.Татьяна Лысова, экскурсовод:- Ему даже была посвящена статья в Призыве. Хорошо начал, но стал зашибать. Что брал из кассы, но селяне за свой счет погнали и ревизия недоимки не нашла.Суромнская школа стоит до сих пор. В следующем году зданию будет 100 лет. Сейчас там местный ДК и библиотека. А возможно скоро появится и музей в честь главного сказочника Суромна, писателя Светозарова.- Дочери Светозарова вспоминали, что отец называл оригинальные забавные дореволюционные названия улиц Суромны.Над названием села, рассказывает Татьяна, тоже можно пофантазировать. Есть версия, что слово Суромна пришло из угро-финских языков , и означает - гибель...Татьяна Лысова, экскурсовод:- Глядя на места никак не связываешь эти места с гибелью...Хотя было предложена Суромель- как еловый лес. взято название и одно из солнеБОГОв- бог рода Суромна. Село Суромна стоит на берегу речки Сунгирь на берегах которой найдена знаменитая стоянка первобытного человека. Раньше судоходная. Сейчас как ручеек. Конечно, речка создает особый микроклимат. Есть и Шальнов пруд. Там был посажен роскошный сад.- Когда здесь был образован колхоз " 12 годовщины Октябрьской революции" в 1929 г, то с 30-х г один из берегов использовался под парники- выращивали раннюю капусту ...Но меня поразила конечно информация, из Призыва военных годов, что выращивали даже арбузы.- Уроженец Суромны писатель Светозаров так вспоминал о детстве - что село буквально утопало в садах. Поэтому в своих произведениях он село называет Цветущей Суромной.А первое упоминание о Суромне датируется аж 1504 годом. В жалованной грамоте великого князя Иоанна 3 Васильевича село Сурольма относится сначала к владениям Царе- Константиновского монастыря в Добром, а с 18 века уже - Боголюбского монастыря. Суромцы в те времена прославились своей боевитостью.Татьяна Лысова, экскурсовод:- В 1742 г. они вооруженные кольями и вилами..вторглись в Боголюбский монастырь и побили тамошнего игумена Михаила. И получил он за то, что нагружал крестьян непосильной работой. С 1722- по 1742 в монастыре шли всевозможные работы, на которые должны были являться крестьяне- с материалом и провизией для монахов.Свои "озорничества" суромские крестьяне повторили и в 1751, не боясь битья батогами и плетьми. А дело о несправедливых поборах и бесчинствах архимандрита Михаила дошло даже до синода.Не случайно "бойким" называл свое село писатель Светозаров.- В доме 9 на ул. Школьной поти всю свою жизнь прожил писатель Виктор Светозаров. родился в 1903 .а в 1916 поступил в худ училище в Пензе. Закончить помешала гражданская война. Кстати ушел в Красную армию.А потом был Московский рабфак искусств - живописное и литературные отделения. В учебные годы Виктор Светозаров вместе с другими работниками пера проживал в общежитии писателей на Покровке -3 . Его соседями были Александр Фадеев и Михаил Светлов. Виктор вспоминал, когда в Москву приезжал Михаил Шолохов , он тоже останавливался у них. Спал на шинели. Жили писатели бедно. Подрабатывали грузчиками на Курском вокзале или на стройках.На одном из творческих вечеров Светозаров познакомился с Сергеем Есениным. И поддерживал с ним отношения. После Москвы писатель поехал на стройку века - в Магнитогорск. Продолжал писать и работает технологом.- В 1934 г вступает в члены Союза писателей. Он был из того самого 1-го рабочего призыва. Его членский билет подписывал сам Максим Горький. В годы войны был представителем ТАСС в Магнитогорске и собранный материал вошел в последствии в книгу "Танковая броня".После войны Светозаров заканчивает высшие газетные курсы и возвращается в Суромну. Работает в "Призыве" и живет в родовом доме вместе с семьей, 5 детьми. Писатель много пишет, но изданы будут всего 3 книги "Журавлиные края", "Танковая броня" и самая известная "Муромские сказки" .В 50-е он собирал их, записывал в основном за сказочником Иваном Климовым и в 1968 г вышла книга во владимирском издательстве...рекордный тираж в 600 тыс экземпляров.Последний тираж книги состоялся в 2002 - с великолепными иллюстрациями палехских художников. И, со слов родственников, новое красочное издание муромских сказок планируется и в этом году. Память священна для жителей Суромны. Есть здесь и монумент погибшим героям. Село может похвастаться собственным Героем Советского союза. Подполковнику Дмитрию Сухарникову - командиру стрелкового полка- установлена стела на владимирском мемориале на площади Победы.Среди знатных сельчан и 2 выдающихся деятеля, связанных с госбезопасностью. Николай Хайлов, сын самого бедного суромнского крестьянина дорос до Министра госбезопасности, а затем внутренних дел Коми АССР. И Яков Едунов - сын отходника-маляра в годы Великой Отечественной возглавил Управление контрразведки " Смерш" Северо- Западного фронта. Придумал интересную операцию - инсценировки сдачи в плен.- С белым флагом шли в распоряжении немецкий войск, а потом доставали оружие и расстреливали.Этот метод уничтожения фашистов повлиял впоследствии и на борьбу с дизертирами - немцы расстреливали перебежчиков с белыми флагами- уточняет Татьяна. В старинной Суромне и сегодня интересно жить . В планах жителей - создание музея Виктора Светозарова , парка и благоустроенных зон отдыха. Свой проект они назвали "Сказочная Суромна".Татьяна Воронцова, Илья Хлудов "Вести-Владимир"