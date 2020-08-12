Вину подросток признал, раскаялся. Теперь ему грозит срок до пяти лет.

В Вязниках возбуждено уголовное дело в отношении школьника, хранившего при себе наркотик.По информации регионального Следкома, 29 июля сотрудники полиции задержали 16-летнего подростка, у которого обнаружено наркотическое средство весом 1,39 грамма. Как пояснил подозреваемый, наркотик он приобрел через сеть «Интернет», после чего забрал его из «тайника» и хранил для дальнейшего употребления.Вину школьник признал, раскаялся. Теперь ему грозит срок до пяти лет.Расследование продолжается во взаимодействии с сотрудниками ОМВД России по Вязниковскому району.