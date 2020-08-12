Известный хоккейный журналист, эксперт «Рейтинга Букмекеров» Павел Лысенков дал прогноз на 1-й матч 1-го раунда Кубка Стэнли «Филадельфия» — «Монреаль».

“«Флайерз» эффектно выиграли все четыре летних матча. Выставочный с «Питтсбургом» (3:2 ОТ), официальные с «Бостоном» (4:1), «Вашингтоном» (3:1), «Тампой» (4:1). «Монреаль» же сотворил большую сенсацию, когда в квалификационном раунде в четырех матчах победил «Питтсбург» (3:2 ОТ, 1:3, 4:3, 2:0).

«Филадельфия» на ходу и без слабых мест. Очень мало пропускает в это время года, вратарь Картер Харт играет изумительно (96,6%), а атака хороша даже при том, что пока ноль голов забили такие мэтры, как Клод Жиру, Якуб Ворачек и Шон Кутюрье. Что же будет, когда включатся и они?

Я считаю, что решающим фактором станет игра вратарей. 32-летний Прайс против 21-летнего Харта. Два разных поколения голкиперов. Оба в полнейшем порядке, поэтому беру здесь тотал меньше (5) в основное время при кэфе 2,14 у букмекера fansport.”