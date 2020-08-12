20 лет назад - 12 августа 2000 года в Баренцевом море затонула атомная подлодка "Курск".

20 лет назад - 12 августа 2000 года в Баренцевом море затонула атомная подлодка "Курск". Эта трагедия стала поистине всенародной. В Муроме сегодня вспоминают нашего земляка, подводника Максима Боржова. Он был одним из членов экипажа.Простой мальчишка из города на Оке мечтал о море. Будущий торпедист учился в муромской школе №9. Сейчас ее расформировали, поэтому мемориальная доска и экспозиция размещены в школе № 15. О «Курске» Максим писал восторженно: «Кормят хорошо, экипаж отличный». На момент взрыва в субмарине Максим находился между третьим и четвертым отсеками. Похороны Максима прошли в родном Муроме. Могила моряка Боржова находится в поселке Вербовский. Максим Боржов награжден Орденом Мужества, посмертно. Он погиб незадолго до своего дня рождения. 27 августа 2000 года Максиму исполнилось бы всего 19.