Мужчина похитил рюкзак, оставленный без присмотра в магазине.

28 июля текущего года в УМВД России по городу Владимиру поступило сообщение от 28-летнего жителя областного центра, работающего торговым представителем, о краже его имущества. Пока молодой человек расставлял товар в одном из магазинов на улице Полины Осипенко города Владимира, неизвестный похитил оставленный без присмотра рюкзак, в котором находились денежные средства, документы, банковские карты и сотовый телефон. Ущерб, причиненный потерпевшему, составил около 65 тысяч рублей.Полицейские, прибывшие на место преступления, изучили записи с камер видеонаблюдения, установили приметы предполагаемого злоумышленника.6 августа сотрудник уголовного розыска городского УМВД на улице заметил гражданина, схожего по приметам с подозреваемым в совершении кражи, при котором находился рюкзак, похожий на похищенный. Мужчина, 53-летний житель города Йошкар-Ола, был задержан. Свою вину он отрицать не стал и сознался в содеянном. Часть похищенных денежных средств, у подозреваемого были изъяты. По словам задержанного, документы он разорвал и выбросил.В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации.