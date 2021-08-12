Теперь на подростка завели уголовное дело по серьезной статье – покушение на сбыт психотропного вещества в крупом размере. По 4-й части статьи 228 УК РФ максимальное наказание до 20 лет

Теперь на подростка завели уголовное дело по серьезной статье – покушение на сбыт психотропного вещества в крупом размере. По 4-й части статьи 228 УК РФ максимальное наказание до 20 лет лишения свободы. Как считает следствия, в июле 2021 года несовершеннолетний купил в интернет-магазине психотропное вещество амфетамин общей массой 14,68 граммов. Парень рассчитывал сбыть товар, но