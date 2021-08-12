12.08.2021

2021-08-12 20:05:05

Во Владимирской области отделение партии Единая Россия открыло штаб общественной поддержки населения

В тесном контакте с обществом и внимание к его просьбам. Во Владимирской области появилось место, где с выслушают ваши проблемы и предложения по улучшению качества жизни. Как и где можно высказать свои идеи, - в нашем следующем материале.



Здесь ни одна проблема и ни одно предложение не останутся незамеченными, а главное - будут найдены решения. Региональное отделение партии "Единая Россия" открыло штаб общественной поддержки населения. Его цель - наладить прямое и эффективное взаимодействие между гражданами и властью.



Юлия Новикова, руководитель регионального штаба общественной поддержки партии "Единая Россия":



- Это очень важный и очень серьёзный проект в рамках которого мы будем проводить массу встреч с гражданами, лидерами общественных мнений, с общественными организациями. Для того, чтобы быстро оперативно и главное эффективно решать насущные проблемы жителей Владимирской области и тем самым формировать основные предложения в народную программу партии "Единая Россия".



В штаб уже вошли представители около 30-ти общественных организаций, специалисты различных сфер. Особым гостем церемонии открытия стала трёхкратная олимпийская чемпионка, общественник - Елена Вяльбе. И она сразу внесла дополнительное предложение по созданию единой тарифной сетки зарплат для учителей и врачей.



Елена Вяльбе, олимпийская чемпионка, общественный деятель:



- Прибавить к врачам и учителям просто тренера. Потому что сейчас тренер находится ещё даже ниже, чем учитель. Хотя я не вижу в принципе большого отличия от их рода деятельности. Вот эта инициатива была, это моё пожелание в отношении "Единой России" Владимирской области, чтобы это поддержали.



Продолжая спортивную тематику, участники встречи обратили внимание на новые спортплощадки. Иногда они не соответствуют необходимым требованиям, и как решение - обсуждать проекты совместно со спортсменами. Но единогласно сошлись во мнении, что таких зон должно быть больше.



Владимир Киселёв, секретарь регионального отделения партии "Единая Россия":



- Вот сегодня уполномоченный по правам ребёнка рассказала о интересной инициативе города Мурома - "Пять плюс десять". Когда в шаговой доступности есть детская площадка - пять минут нужно дойти, а спортивная площадка десять минут до неё нужно идти. Я думаю, что вот эта инициатива конечно требует распространения на всей области и мы будем нашим главам городов и районов рекомендовать.



Также необходима реконструкция детских загородных оздоровительных лагерей. В большинстве из них уже не обойтись просто ремонтом - нужно строить новые помещения. А люди с ограниченными возможностями здоровья должны иметь возможность легко трудоустраиваться.



Алексей Говырин, депутат Законодательного собрания Владимирской области:



- В народной программе выделяется качество жизни в целом, но очень важно, чтобы в небольших населённых пунктах, небольших посёлках, небольших городах также появлялись новые детские, спортивные площадки, чтобы была доступная медицина, культура, чтобы человек мог полноценно жить и получать всё необходимое.))



Итогом первого заседания стало подписание соглашений о сотрудничестве с общественными организациями. Но внести свои предложения может любой житель региона. Достаточно обратиться в штаб общественной поддержки населения, общественную приёмную или сделать это на сайте народной программы партии.



Дмитрий Горкин, Егор Герасимов, Вести-Владимир.