Сейчас в стране не хватает ни питомников, ни их мощностей.

Всероссийское общество охраны природы (ВООП), издательский дом «АиФ», команды учреждений ООН в России и Федеральное агентство лесного хозяйства на пресс-конференции в ИД «АиФ» объявили о поддержке проекта «Зеленые питомники России».Проект инициирован для восстановления лесов после пожаров. Сейчас в стране не хватает ни питомников, ни их мощностей, поэтому Всероссийское общество охраны природы предлагает создать зеленые питомники на основе частно-государственного партнерства.«Мы должны заботиться о природе и окружающей среде, чтобы передать нашим детям и внукам богатство России. То, что сегодня происходит с российскими лесами, недопустимо. Потребуются колоссальные усилия, чтобы восстановить утраченное. Это должна быть системная работа, нам необходим механизм восстановления лесов», — сказал на пресс-конференции председатель ВООП, посол доброй воли ООН, депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов.Заместитель руководителя Рослесхоза Александр Панфилов добавил, что сегодня питомники могут обеспечить 700 млн единиц посадочного материала в год, задача на 2024 год — 900 млн единиц, но нужно еще больше.