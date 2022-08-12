Об этом сообщили в пресс-службе врио губернатора.

Во Владимирской области на развитие туризма выделили ещё 60 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе врио губернатора.Порядка 28 млн потратят на реализацию проектов по созданию частных музеев, кемпингов, туристических маршрутов и обустройство пляжа. Всего на конкурс поступило 14 заявок.Так, до конца 2022 года в Камешковском, Судогодском и Суздальском районах появятся три глемпинга. Их создатели получат 14, 7 и 4,65 млн рублей соответственно.На реке Киржач в Петушинском районе установят кабинки для переодевания, теневой навес, зону для рыбалки, пирс и пляжное кафе. Размер субсидии на пляж - 2 млн рублей.Собинский район получит 10 млн рублей на покупку туристического автобуса, 2,5 млн рублей на проект «Уваровский фестиваль» и чуть более 795 тысяч рублей на интерактивную экспозицию «Летняя школа «Смотреть, видеть и записывать» в усадьбе Жуковского.Ещё 5 млн рублей перечислят Мурому на проект «Богатырские игрища». Около 2 млн рублей получит Гусь-Хрустальный на «Музей гранёного стакана» и столько же дадут Владимиру на «Территорию советского детства». Более 2,2 млн рублей направлено Кольчугинскому району на мероприятие «Звук металла». В Муроме, Гусь-Хрустальном и Гороховецком районе появятся детские туристические маршруты «Мечи и чары».