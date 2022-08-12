Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил о создании вакцины против трех новых видов омикрона. Академик предложил ускорить регистрацию вакцин — действующая процедура занимает до полугода, в то время как эффективность предыдущих версий Спутника V против штаммов коронавируса падает в десятки раз.

Центр имени Гамалеи создал новую вакцину против коронавируса — субвалентную платформу Спутник V (защищает от трех новых разновидностей омикрона — BA.1, BA.2 и BA.5). Об этом рассказал РБК глава центра, академик Александр Гинцбург. По его словам, быстро внедрить ее не получится — действующая процедура занимает до полугода.Если по действующим правилам, то испытания займут 5-6 месяцев. Но за это время появится новый штамм, — сказал Гинцбург. Он предложил изменить правила, так чтобы процесс занимал месяц. Для этого, по словам академика, надо не регистрировать новую вакцину, а вносить изменения в антигенный штамм уже существующей.Гинцбург уточнил, что сам он уже привился новой разработкой Центра имени Гамалеи, которая защищает от омикрона. По словам ученого, против подвида омикрона BA.5 эффективность нейтрализации коронавируса зарегистрированной вакциной Спутник V снизилась в 10 раз. В случае гриппа Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) такое снижение показателя рассматривает как повод для изменения вакцинного штамма, пояснил собеседник издания.Академик добавил, что если тратить каждый раз по полгода на регистрацию вакцины против коронавируса, то придется разрабатывать уже новую платформу, не против омикрона, а против каких-то новых штаммов. По данным Роспотребнадзора, в стране сейчас доминируют штаммы BA4 и BA5, на них приходится более 82% случаев заболевания.Российская вакцина от коронавируса была зарегистрирована в августе 2020 года, ее разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи. Как рассказал РБК генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев, Спутник V с момента регистрации стал самым экспортируемым препаратом в истории России, его производство также организовано за рубежом. Всего Спутник V зарегистрировали в 71 стране мира, ВОЗ не признала вакцину.