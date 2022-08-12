Мужчины и женщины изъявили желание помочь российским военным на передовой.

Из Владимира на Донбасс 12 августа отправилась . Ещё 10 владимирцев будут проходить службу в ЛДНР.Мужчины и женщины изъявили желание помочь военным на передовой. Их отправят в уже существующие подразделения. В ближайшие полгода эти люди будут проходить службу на Донбассе. Всего от Владимирской области в спецоперации приняли участие уже больше 40 добровольцев.Также проходит отбор в резервный батальон. Как уточнили в военкомате, ребята будут заключать контракт от полугода и пройдут переподготовку. Перед подписанием контракта боец проходит тесты. Потом они будут направлены для участия в боевых действиях.