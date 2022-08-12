Сейчас на Выставке достижений народного хозяйства (ВДНХ) восстанавливаются порядка 10 павильонов.

Сейчас на Выставке достижений народного хозяйства (ВДНХ) восстанавливаются порядка 10 павильонов.Еще 10 лет назад ВДНХ выглядела печально, зато сейчас это живое постоянно развивающееся городское пространство, где любят отдыхать миллионы жителей и гостей столицы. У выставки появилась новая жизнь благодаря масштабной реконструкции, которая, кстати, продолжается до сих пор.Основная концепция реконструкции – возвращение к облику 1954 года, когда появились главные символы ВДНХ. Во многих зданиях проводится капитальный ремонт, после которого они выглядят точно так же, как и десятилетия назад. За последние восемь лет было отреставрировано 26 объектов культурного наследия.На ВДНХ в общей сложности 49 таких объектов. Ежегодно в павильонах открываются интерактивные композиции, современные общественные пространства, образовательные и культурные центры и многое другое. "В ближайшее время откроется экспозиция Третьяковской галереи в павильоне "Центральный", – сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.По ее словам, общая площадь отреставрированных исторических объектов составляет более 55 тысяч квадратных метров. Но приводятся в порядок не только павильоны. Также продолжается комплексное благоустройство территории ВДНХ. Этим летом там высадили свыше полумиллиона цветов.Пять лет назад состоялось открытие первого отреставрированного павильона – №84 "Дом культуры". Это здание было построено в 1954 году. В 2017-м также отреставрировали арку северного входа и восстановили интерьеры павильона №62 "Охрана природы".А в 2018-м завершились ремонтные работы в павильоне "Космос", после чего там заработал современный выставочный центр "Космонавтика и авиация". В том же году на Центральной аллее отреставрировали комплекс из 14 фонтанов. Фонтан "Золотой колос" был запущен впервые за три десятка лет.Невозможно не упомянуть 2020 год, когда на ВДНХ было сделано несколько открытий. Дело в том, что тогда во время реставрации павильона №30 "Микробиологическая промышленность" была раскрыта орнаментальная цветочная роспись", в ходе ремонта в павильоне №31 "Геология" на колоннах под красочными слоями обнаружили изображения сцен из жизни геологов. Они хорошо сохранились до наших дней.В настоящий момент специалисты восстанавливают павильоны №2 "Народное образование", № 6 "Химия", № 8 "Юные натуралисты", № 15 "Радиоэлектроника и связь", № 35"Главтабак", № 51 "Мясная промышленность", № 59 "Зерно", № 61 "Центросоюз", № 66 "Республика Узбекистан", №68 "Армения" и историческое кафе "Лето".