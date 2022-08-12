Присоединились к всероссийской акции. Владимирские полицейские провели спортивный праздник для отдыхающих лагеря «Олимп». Акция называется «Зарядка со стражем порядка». Вместо привычной

Присоединились к всероссийской акции. Владимирские полицейские провели спортивный праздник для отдыхающих лагеря «Олимп». Акция называется «Зарядка со стражем порядка». Вместо привычной утренней разминки, для детей и подростков сотрудники разных подразделений полиции устроили тренировку и показательные выступления. Ирина Гавриченко, начальник отдела информации и связей с общественностью УМВД области Ребята, сегодняшняя разминка будет проводиться именитыми спортсменами, я