Из-за жаркой и сухой погоды с субботы, 13 августа во Владимирской области будет установлен особый противопожарный режим. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС. На время его

Из-за жаркой и сухой погоды с субботы, 13 августа во Владимирской области будет установлен особый противопожарный режим. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС. На время его действия возрастают штрафы для граждан, должностных и юридических лиц за нарушение требований пожарной безопасности. Штраф на физическое лицо составит от 10 до 20 тысяч рублей; на должностное –