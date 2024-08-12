Организатором мероприятия выступает клуб Бобёр 4х4.

В Камешковском районе состоятся внедорожные соревнования под названием "Бобриные бега". Гонки для любителей бездорожья и полноприводных автомобилей запланированы на 17 августа. Организатором мероприятия выступает клуб "Бобёр 4х4".Соревнования пройдут в пойме реки Клязьмы, а формат гонки будет свободным ориентированием. Для каждого класса предусмотрено около 30 контрольных точек и специальный участок. На проведение гонки выделено 12 часов.На трассе участники смогут увидеть практически всё: перегоны, броды, чернягу, затопленный лес и наши любимые бобриные канавы, делятся детатями организаторы. Координаты лагеря гонщиков будут объявлены за три дня до начала соревнований.