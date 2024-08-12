В рамках фестиваля также запланированы лекции и обсуждения, посвященные представленным картинам.

С 24 по 30 августа в Владимирской области состоится кинофестиваль «Русская классика», организованный Владимирско-суздальским музеем-заповедником. Мероприятие будет проходить в городах Владимир и Суздаль и будет включать показы фильмов, основанных на известных произведениях русской литературы. В рамках фестиваля также запланированы лекции и обсуждения, посвященные представленным картинам.Фестиваль обещает привлечь как любителей кино, так и ценителей классической литературы, предоставляя уникальную возможность погрузиться в мир русской культуры через искусство кино. Программа фестиваля, длительностью почти в неделю, позволит зрителям увидеть адаптации классических текстов и ознакомиться с мнениями экспертов, а также участвовать в обсуждениях.