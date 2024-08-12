На форуме «Армия-2024» подписано соглашение о внедрении новых технологий управления финансовыми ресурсами.

На форуме «Армия-2024» подписано соглашение о внедрении новых технологий управления финансовыми ресурсами.АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» и банк ВТБ в ходе Международного военно-технического форума «Армия-2024» подписали соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили генеральный директор Концерна Ян Новиков и заместитель президента – председателя правления банка ВТБ Валерий Лукьяненко.Соглашение предусматривает внедрение современных технологий управления финансовыми ресурсами Концерна, предоставление финансирования инвестиционных проектов и организацию комплексного обслуживания Концерна.«Концерн давно и успешно сотрудничает с банком ВТБ, мы ведем совместную работу по широкому кругу направлений нашей деятельности. Подписание данного соглашения позволит нам еще эффективнее реализовывать текущие планы и новые проекты, что положительно скажется на выполнении гособоронзаказа и программы диверсификации», - сказал генеральный директор АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» Ян Новиков на церемонии подписания.«Банк ВТБ и Концерн ВКО «Алмаз-Антей» связывает многолетнее сотрудничество. При поддержке банка реализован ряд стратегических проектов, в том числе создание одного из самых передовых и динамично развивающихся производственных кластеров – Северо-Западного регионального центра Концерна ВКО «Алмаз-Антей». Взаимодействие банка с лидером отечественного оборонно-промышленного комплекса и машиностроения служит максимально эффективному развитию внутрироссийского производства высокотехнологичной и наукоемкой продукции», - отметил заместитель президента – председателя правления банка ВТБ Валерий Лукьяненко.