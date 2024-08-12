Не выполнил условия контракта в установленный срок. Недоделки в Суздале начали превращаться в административные дела. Пока в прокуратуре сообщили об одном таком случае. Но уточнили, что

Не выполнил условия контракта в установленный срок. Недоделки в Суздале начали превращаться в административные дела. Пока в прокуратуре сообщили об одном таком случае. Но уточнили, что проводятся и другие проверки в сфере госзакупок товаров, работ и услуг. Установлено, что 16 октября 2023 года с подрядчиком (название фирмы не раскрывается) был заключен контракт на поставку и