В этом году водители автобусов стали виновниками 17 ДТП, в результате которых погибли 2 человека, а 37 получили травмы.

С 15 по 19 августа в регионе пройдет операция «Автобус», организованная сотрудниками Госавтоинспекции. В этом году водители автобусов стали виновниками 17 ДТП, в результате которых погибли 2 человека, а 37 получили травмы.По информации УМВД, увеличение числа аварий с участием автобусов наблюдается в таких районах, как Владимир, Меленковский, Муромский и Суздальский. В течение указанных дат во всех районах региона будет проводиться оперативно-профилактическая операция «Автобус».Сотрудники ДПС будут проверять не только общественный транспорт, но и уделят особое внимание организованным перевозкам детей. Полицейские проверят наличие путевых листов у водителей, а также документы, подтверждающие прохождение технического осмотра и предрейсового медицинского освидетельствования.