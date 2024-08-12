Об этом предупредили в Роспотребнадзоре.

Активность клещей в центральной части России снова возрастает в конце августа. Как пояснили в Управлении Роспотребнадзора по Владимирской области, членистоногие не любят жару и сухую погоду. Однако в конце лета они снова представляют опасность для людей. Подробнее — в материале .До первых заморозковЗа прошедшую неделю в больницы после укуса обратились 39 человек, девять из них — дети. Как отмечают специалисты, клещи активны до того момента, когда среднесуточная температура воздуха не опустится ниже +6 градусов.«Мнение, что клещи попадают на человека с деревьев, ошибочно, кроме того, клещи в лесу распространены неравномерно. Они любят влажный воздух так же, как и комары. Осенью клещи скапливаются на упавших старых деревьях и залежах валежника. Обычно их много там, где есть животные и птицы», — напомнили в Роспотребнадзоре.Клещи чувствуют запах человека за 12-14 метров. С травы или кустарника они попадают на обувь, а дальше передвигаются вверх. Укусы членистоногих не сопровождаются болезненными ощущениями, поэтому их легко не заметить.Первый укус в 2024 году зафиксировали 31 марта. Всего за помощью обратились 1 512 жителей. Случаев заболевания клещевым энцефалитом в регионе не зарегистрировано.РекомендацииВ августе и сентябре владимирцы ходят в лес за грибами и ягодами. Продолжаются сельскохозяйственные работы. Важно помнить о мерах безопасности, которые помогут защитить себя от опасных членистоногих.Если вы отправляетесь в лес, то выбирайте плотную закрытую одежду — высокие носки, штаны с резинкой внизу, куртку с длинными рукавами, прилегающими к запястью. Клещи хорошо заметны на светлой однотонной одежде.«Необходимо применять репелленты, которые отпугнут клещей», — добавили в ведомстве.Клещи начнут засыпать при первых заморозках. После лес и парковые территории станут безопасны для людей и домашних питомцев.