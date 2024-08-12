При проверке выяснилось, что уровень алкоголя в его дыхании почти в 4 раза превышал допустимую норму.

В Киржачском районе суд вынес приговор местному жителю, который оказался виновным в том, что управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, несмотря на то что у него уже была судимость за похожее преступление.В мае 2024 года этот мужчина, ранее наказанный за вождение в пьяном виде, снова сел за руль нетрезвым, став опасным для других участников дорожного движения. Его остановили сотрудники ДПС рядом с домом, и он был отстранен от управления авто. При проверке выяснилось, что уровень алкоголя в его дыхании почти в 4 раза превышал допустимую норму.Суд назначил ему 200 часов обязательных работ и лишил права управлять транспортными средствами на 2 года. Автомобиль «LADA VESTA GFL110» осужденного конфисковали в пользу государства. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.