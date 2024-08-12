Почти сняться в кино, попробовать огуречное мороженое, послушать «Бурановских бабушек», а после Диму Билана с Пелагей – стандартный распорядок дня туриста в минувшие выходные. Старинный

Почти сняться в кино, попробовать огуречное мороженое, послушать «Бурановских бабушек», а после Диму Билана с Пелагей – стандартный распорядок дня туриста в минувшие выходные. Старинный Суздаль отпраздновал свое 1000-летие. Торжество началось уже в пятницу, 9 августа и продолжилось три дня – гостей развлекали народными забавами. На площадке у Главного туристического комплекса был организован межрегиональный гастрономический