Об этом сообщили представители регионального ЗАГСа.

В июле во Владимирской области родилось 755 детей. Мальчиков среди них оказалось немного больше — 384, а девочек — 371. Согласно данным регионального правительства, 35% новорожденных стали первыми детьми в семье, 36% — вторыми, а 29% — третьими и последующими.Среди популярных имен по-прежнему выделяются: Михаил, Матвей, Артем, а также София, Александра и Мария. Среди редких имен, появившихся в июле, можно отметить: Бранимир, Гордей, Доминик-Александр, Евангелина, Лукерья и Ассоль.