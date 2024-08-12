Это событие было приурочено к Дню строителя и Дню Ковровского района.

В минувшие выходные в Мелехово состоялось долгожданное открытие фонтана в сквере "30-летие Победы". Это событие было приурочено к Дню строителя и Дню Ковровского района.Сквер стал реальностью благодаря нацпроекту "Формирование комфортной городской среды" и был спроектирован с учётом пожеланий местных жителей, которые голосовали за дизайн-проект в прошлом году. В сквере предусмотрены зоны для отдыха, спортивные площадки, теннисный корт, скейт-парк и, конечно, фонтан.На строительство фонтана было выделено 6,3 млн рублей, а работы выполняла компания "Спецмонтажторгпроэкт". Также на благоустройство парка, в частности на установку волейбольной площадки, было выделено 2,8 млн рублей. На данный момент площадка остается пустой, так как завершено только покрытие. В ближайшее время планируется завершение работ по благоустройству территории сквера.