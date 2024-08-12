Он убеждал их в высокой доходности своей деятельности в области права и финансовых операций, обещая значительные проценты на вложенные средства.

Фрунзенский районный суд города Владимира вынес обвинительный приговор по делу о мошенничестве, затронувшем 38 человек. Суд установил, что подсудимый с 2014 по 2020 годы обманывал своих знакомых, злоупотребляя их доверием. Он убеждал их в высокой доходности своей деятельности в области права и финансовых операций, обещая значительные проценты на вложенные средства.Понимая, что не сможет выполнить свои обязательства, подсудимый воспользовался доверительными отношениями и получил от потерпевших более 61 миллиона рублей наличными. 12 августа 2024 года суд признал его виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Ему назначили наказание в виде 6 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Это наказание было частично сложено с предыдущим приговором Фрунзенского районного суда от 4 мая 2023 года.Суд также удовлетворил гражданские иски восьми потерпевших и передал вопрос о размере возмещения для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.