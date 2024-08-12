В настоящее время следователь СУ осматривает место происшествия, опрашивает свидетелей и проводит положенные процедурой действия.

Во Владимире припаркованная иномарка внезапно «ожила» и врезалась в группу школиков, стоявших неподалёку. С подробностями — vladaif.ruВнезапный наездПолумистический инцидент произошёл сегодня днём, 12 августа, возле дома 84 по улице Мира во Владимире. Легковушка Chevrolet Lacetti, припаркованная на тротуаре, внезапно покатилась прямо в группу школьников. Как уточнили в СУ СКР по Владимирской области и в региональном УМВД, несовершеннолетние направлялись в детский центр в сопровождении взрослых. Ребята и остановились на тротуаре, сопровождающие хотели их пересчитать, и тут машина, стоявшая под уклоном, покатилась прямо на них.По информации минздрава Владимирской области, на место ДТП выехали две бригады скорой помощи — фельдшерская и педиатрическая. Семерых детей в возрасте с 6 до 11 лет доставили в травмпункт Областной детской клинической больницы. После осмотра травматологами и проведенных обследований всех школьников отпустили домой на амбулаторное лечение, в госпитализации они не нуждаются.В настоящее время следователь СУ осматривает место происшествия, опрашивает свидетелей и проводит положенные процедурой действия.«По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — уточнила помощник руководителя регионального Следкома Евгения Горина.Колодки, и никакой магии?Автомобилисты говорят, что в произошедшем никакой магии нет. Вероятнее всего, водитель забыл поставить машину на ручник. Возможно, предполагают они, у иномарки была неисправна колодка. Поэтому авто первое время стояло неподвижно. А потом, под давлением, колодка ослабла, что и привело «Chevrolet» в движение.В любом случае, в инциденте будут разбираться правоохранители.