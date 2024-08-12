В региональном министерстве ЖКХ состоялось заседание комиссии по отбору заявок на предоставление субсидий на строительство или реконструкцию газовых сетей. Всего до 1 августа этого года

В региональном министерстве ЖКХ состоялось заседание комиссии по отбору заявок на предоставление субсидий на строительство или реконструкцию газовых сетей. Всего до 1 августа этого года поступило 5 таких заявок. Все они и прошли отбор. В 2025 году субсидии будут направлены в города Гусь-Хрустальный, Костерёво, а также в Ковровский, Собинский и Гусь-Хрустальный районы. В общей сложности