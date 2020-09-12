За это время волонтёры-доноры провел шесть коллективных донаций.

Владимирские активисты подводят итог акции#ОставайсяДонором, которая стартовала в апреле 2020 года в разгар пандемии коронавирусной инфекции. За это время волонтёры-доноры провел шесть коллективных донаций. Общими усилиями участников акции областная станция переливания пополнилась на 10 литров крови.«Сегодня в очередной раз мы пришли на станцию переливания крови во Владимире у нас завершающая сдача в рамках месячника#ОставайсяДонором. Ребята подходят к мероприятию очень ответственно. Больше половины наших доноров – новички. Они раньше не решались, а с командой сдавать вместе – не страшно», - говорит координатор команды «Молодёжка ОНФ» во Владимирской области Алёна Бойкова.Всех доноров после сдачи крови ждём приятных сюрприз — памятный сувенир в виде значка с группой крови и резусом фактором, шоколадка и незабываемые эмоции. К слову, есть среди добровольцев даже те, кто устроился работать на станцию переливания крови. Другие зовут своих друзей пополнить ряды доноров. Видеть новые лица рады и на самой станции переливания.«Молодёжь – наше будущее. Это люди, которые будут в перспективе постоянными донорами, приходящими долгие годы сдавать кровь, и спасать чьи-то жизни. Именно молодёжь – наша целевая аудитория», - рассказал главный врач владимирской областной станции переливания крови Дмитрий Находкин.(Фото: пресс-служба Владимирского регионального отделения ОНФ)