Это на 5,4% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Более 1 млн человек воспользовались поездами из Нижнего Новгорода в Москву и Санкт-Петербург за 8 месяцев 2024 годаПоездами дальнего следования, которые курсируют по самым популярным маршрутам из столицы Приволжья в Москву и Санкт-Петербург, воспользовались более 1 млн пассажиров в январе-августе 2024 года. Это на 5,4% больше, чем за аналогичный период 2023 года.Так, пассажирами поездов из Нижнего Новгорода в Москву за 8 месяцев 2024 года стали около 960 тыс. человек (+7,5% к 2023 году). Количество курсирующих составов – 16 прямого сообщения между городами и 12 транзитных.Из Нижнего Новгорода в Санкт-Петербург за январь-июль 2024 года было перевезено почти 90 тыс. пассажиров (+3,2% к 2023 году). Между городами курсируют один поезд прямого сообщения и 4 транзитных.Напомним, что почти 27 млн пассажиров было отправлено с вокзалов и станций Горьковской железной дороги за январь-август 2024 года (+4,3% к аналогичному периоду 2023 года).Оформить проездные документы можно в кассах железнодорожных вокзалов, на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», а также через мобильное приложение «РЖД Пассажирам».Подробную информацию о правилах оформления проездных документов и о движении поездов можно узнать в Центре поддержки клиентов ОАО «РЖД» по телефону 8-800-775-00-00 (звонок бесплатный из всех регионов России), а также на официальном сайте ОАО «РЖД».