Губернатор Владимирской области Александр Авдеев подписал соответствующий указ.

Знак отличия «Знак великого князя Андрея Боголюбского» был вручен Екатерине Проничевой. Она является генеральным директором Владимиро-Суздальского музея-заповедника.Губернатор Владимирской области Александр Авдеев подписал соответствующий указ в среду, 11 сентября. Награда была присуждена руководителю за долголетнюю работу и активное участие в организации музейных выставок во Владимирской области.Напомним, ранее мы писали, что