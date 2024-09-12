Елену Проничеву отметили за многолетнюю добросовестную деятельность и активное участие в создании музейных экспозиций и выставок во Владимирской области, сообщили в правительстве

Елену Проничеву отметили за многолетнюю добросовестную деятельность и активное участие в создании музейных экспозиций и выставок во Владимирской области, сообщили в правительстве региона. Указ о награждении гендиректора Владимиро-Суздальского музея-заповедника подписал губернатор Александр Авдеев. Александр Авдеев, губернатор области Ставшая лучшей в стране постоянная экспозиция «Сунгирь. Верхний палеолит в центре Русской равнины», уникальные выставки «Русский Феникс» в 1000-летнем