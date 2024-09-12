Птичий грипп на Соловьином пруду выявили в мягкой форме. Об этом сообщили в Госветинспекции Владимирской области. Ученые Федерального центра защиты животных провели дополнительные

Птичий грипп на Соловьином пруду выявили в мягкой форме. Об этом сообщили в Госветинспекции Владимирской области. Ученые Федерального центра защиты животных провели дополнительные испытания и выявили, что, цитата, «в исследуемом патматериале изолят вируса гриппа типа А/Н5 обладает свойствами низкой патогенности и слабой вирулентности». То есть та павшая единственная птица, которая была больна, серьезной опасности не