Виктория Боня продолжает покорять горные вершины.

Виктория Боня продолжает покорять горные вершины.Экс-звезда реалити-шоу "Дом-2" в этом году исполнила свою мечту и отправилась покорять горные вершины. Однако поклонники телеведущей начинают бить тревогу. Накануне знаменитость опубликовала видео, где показала свое лицо без фильтров. По словам, Вики ее мучает одышка и отеки, ведь она сейчас находится на высоте около шести тысяч метров. Кроме того, Боня пожаловалась фанатам на кратковременный сон и постоянные головные боли.Раздутое лицо любимицы ужаснуло публику. Они наперебой начали писать, чтобы телеведущая бросила свою затею и скорее возвращалась домой. Ведь они не на шутку испугались за ее здоровье."Что с лицом? Хватит уже себя так мучить!", "Для чего все это? Видно же, что вредит здоровью! Возвращайся скорее!", – написали в Сети.Виктория Боня недавно взошла на гору Монблан в Альпах, а теперь покорила восьмитысячную вершину в Непале. Она также сообщила, что на горные походы тратит огромные деньги. Полная экипировка стоит около 2-3 млн рублей. Кстати, в прошлом году Боня делала попытки покорить Гималаи, но здоровье не позволило ей подняться на самый верх.Кроме того, Вика рассказывала, что в подобном походе погибла ее подруга. Однако даже это не останавливает звезду и не заставляет отказаться от опасного хобби.