Единый расчетно-информационный центр Владимирской области начинает подготовку к обращению в суды. Жители Владимирской области накопили большие долги за тепло. Например, в Муроме граждане

Единый расчетно-информационный центр Владимирской области начинает подготовку к обращению в суды. Жители Владимирской области накопили большие долги за тепло. Например, в Муроме граждане должны компании четверть миллиарда, в Коврове – 368 миллионов. Из материала ООО «ЕРИЦ по Владимирской области»: К сожалению, долги одних стали наказанием для других: добросовестные граждане в начале отопительного сезона традиционно пострадали