Это бабочка-путешественница.

Редкую бабочку «адмирал» заметили во Владимирской области. Об этом сообщила Госохотинспекция по региону.Это бабочка-путешественница, которая улетает зимовать на Юг, чтобы дать потомство. После этого бабочка погибнем. Однако, не все они улетают в теплые страны для зимовки. Иногда «адмиралы» впадают в зимнюю спячку, сохраняя необходимые вещества для выживания в телах.Отметим, что свое название бабочка получила из-за окраса, который напоминает лампасы на брюках адмирала флота. Напомним, ранее мы писали, что