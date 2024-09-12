Друзья и знакомые потеряли Татьяну Доронину. Они забили тревогу из-за исчезновения артистки.

Друзья и знакомые потеряли Татьяну Доронину. Они забили тревогу из-за исчезновения артистки.В день 91-го дня рождения Дорониной никто из близких не смог связаться с ней. По словам знакомых, артистка не выходила на связь уже около двух лет.Заслуженная артистка России Лидия Матасова, которая также работала в МХАТе, отметила, что последние новости о Дорониной можно получить только через ее помощника Игоря Орбу. "Я давно не общалась с Татьяной Васильевной. Обычно передаю ей приветы через Игоря", — рассказала Матасова журналистам издания NEWS.ru.Помощник Дорониной подтвердил, что ему запрещено разглашать информацию о состоянии здоровья и местонахождении артистки. Он лишь отметил, что "Доронина чувствует себя великолепно для своего возраста". Однако никаких подробностей он предоставить не смог.Другие знакомые Дорониной также выразили обеспокоенность. Народный артист РФ Валентин Клементьев и бывший актер театра Дмитрий Корепин сообщили, что не общались с ней долгое время. "К сожалению, не знаю, как сейчас Татьяна Васильевна", — сказал Клементьев, добавив, что связь с ней была потеряна после его ухода из театра.В марте 2024 года Матасова упоминала, что Доронина общается только с ограниченным кругом людей и практически не говорит по телефону. Все ее дела, включая покупки продуктов, ведет Орбу, который стал единственным связующим звеном с внешним миром.Ситуация усугубляется слухами о том, что в 2022 году Доронина могла оказаться в доме престарелых на юго-западе Москвы. Однако сотрудники этого учреждения отказались предоставлять какую-либо информацию о постояльцах, ссылаясь на конфиденциальность.