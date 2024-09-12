Безымянные герои, сохраняющие историю. Их сравнивают с хирургами – они также лечат, восстанавливают и оберегают все то, что суждено спасти. Постановка Театрального Товарищества «Завод» о

Безымянные герои, сохраняющие историю. Их сравнивают с хирургами – они также лечат, восстанавливают и оберегают все то, что суждено спасти. Постановка Театрального Товарищества «Завод» о реставраторах и, как всегда, о Человеке, его желании творить и безвозмездно отдаваться своему делу. Юрий Печенежский, актер, режиссер спектакля «Реставратор: человек — судьба — искусство» Мир реставрации, он связан не