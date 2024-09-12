Мусихин о своем назначении рассказал в социальных сетях.

Во Владимире с 9 сентября новым директором спорткомплекса «Торпедо» стал Роман Мусихин. Руководитель является депутатом горсовета по округу №9 и председатель комитета по различным областям, включая спорт. Он также является президентом Федерации регби Владимирской области.Мусихин о своем назначении рассказал в социальных сетях, выразив готовность к новым вызовам и возможности применить свой опыт в области спорта. Он заявил, что уже приступил к знакомству с коллективом и документами, отметив. Роман также выразил благодарность руководству за доверие. Ранее исполняющим обязанности директора был Олег Худяков, а до него стадионом руководил Евгений Дурнев.Напомним, ранее мы писали, что