На территории Владимира рабочие вырубили и утилизировали 882 дерева, зараженных изумрудной златкой, сообщили в Управления Россельхознадзора. Такое количество – это с момента установления

На территории Владимира рабочие вырубили и утилизировали 882 дерева, зараженных изумрудной златкой, сообщили в Управления Россельхознадзора. Такое количество – это с момента установления карантинной фитосанитарной зоны в прошлом году. В 2024 было вынесено 307 решений на вырубку зеленых насаждений. Больший вред зеленым насаждениям наносит на сам жучок, а его личинки. Они выгрызают ходы в коре,