Фестиваль пройдет в субботу, 14 сентября.

В Центральном парке Владимира состоится первый семейный фестиваль «Владимирский папа». Событие организованно региональной общественной организацией «Яркие люди».Фестиваль пройдет в субботу, 14 сентября. Гости смогут принять участие в разнообразных мастер-классах, турнире по настольному теннису, конкурсной программе «ПапПарад» и других мероприятиях. Кроме того, участников ждут призы, сладкие подарки и дипломы. Также для участников выступят музыкальный дуэт «Рок-Перескок» и ансамбль эстрадной песни «СуперДетки».Подробности о фестивале можно уточнить, позвонив по телефону +7 (4922)-53-22-78. Напомним, ранее мы писали, что